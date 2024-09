Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 12.10 Uhr kam es in Linkenheim-Hochstetten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 51-jährige Fahrer eines Audi befuhr die Hauptstraße in auswärtiger Richtung und wollte nach links in die Straße "Römeräcker" einbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Audi mit einem entgegenkommenden Mottorad. Der 21-jährige Motorradfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Hauptstraße ist derzeit noch zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe aufgenommen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

