Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Radfahrer bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 48-jähriger Radfahrer wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor auf einem land-und forstwirtschaftlichen Weg bei Obergrombach schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 31-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit einem Traktor auf der Verlängerung der Winzerstraße vom Ortszentrum kommend in Richtung Norden, als ein 48-jährige Radfahrer den Weg von rechts querte. In der Folge leitete der Landwirt offenbar eine Vollbremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass einer der beiden Anhänger umstürzte. Um eine Kollision mit dem kippenden Anhänger zu vermeiden, sprang der Radfahrer wohl gerade noch rechtzeitig von seinem Rad ab. Bei dem Unfall zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen an der Schulter sowie an der Hand zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Das Mountainbike des Verletzten wurde unter dem beladenen Anhänger eingeklemmt. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell