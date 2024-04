PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gartenhütten in Rüdesheim aufgebrochen +++ PKW geöffnet und durchwühlt +++ Spiegel von Fahrzeugen in Taunusstein abgetreten +++ Unfall mit mehreren Verletzten +++ Betrunken Unfall verursacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Gartenhütten in Rüdesheim aufgebrochen, Neuer Ebentaler Weg, Rüdesheim am Rhein, Sonntag, 14.04.2024. 16:00 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 11:00 Uhr

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, den 14.04.2024 bis Samstag, den 27.04.2024 wurden oberhalb von Rüdesheim zwei Gartenhütten in Schrebergärten durch Einbrecher heimgesucht. Unbekannte verschafften sich zunächst durch Herunterdrücken eines Zaunes Zutritt zu einem Gartengrundstück und entwendeten aus der Gartenhütte Werkzeuge und Getränke. Anschließend wurde das Nachbargrundstück ebenfalls betreten. Hier konnten die Täter keine Beute machen und entkamen im Anschluss ungesehen. Beobachtungen und Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. PKW geöffnet und durchwühlt,

Pflänzerstraße, Geisenheim, Sonntag, 28.04.2024, 00:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00:30 Uhr durch einen Anwohner der Pflänzerstraße in Geisenheim beobachtet, wie eine männliche Person die Verschlussverhältnisse sämtlicher geparkter Fahrzeuge überprüfte und die offenen Fahrzeuge auch durchwühlte. Durch die Beamten der Rüdesheimer Polizei konnten zwei Pkw festgestellt werden, welche offensichtlich geöffnet und durchwühlt wurden. Ob der Unbekannte Beute machen konnte, wird derzeit ermittelt. Beobachtungen und Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

3. Spiegel von Fahrzeugen abgetreten,

Schützenstraße, Taunusstein-Hahn, Freitag, 26.04.2024, 20:30 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Taunusstein in der Schützenstraße nach bisherigem Kenntnisstand drei Fahrzeug durch Abtreten der Außenspiegel. Die Tat wurden von den Eigentümern erst am Samstagmorgen bemerkt. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Erbacher Straße, Eltville am Rhein Samstag, 27.04.2024, 21:45 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Erbacher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Verursacht wurde der Unfall von einem 59jährigem Mann aus Hofheim, welcher die Erbacher Straße aus Richtung Erbach mit seinem VW Touran befuhr und nach links auf die B42 abbiegen wollte. Hierbei übersah der Fahrer den entgegenkommenden VW T-Roc, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Aufgrund mehrerer Mitfahrer in beiden Fahrzeugen und dem harten Zusammenstoß wurden im Verlauf der Erstmaßnahmen insgesamt vier Rettungswagen zur Unfallstelle alarmiert, welche die Verletzten vor Ort versorgten und anschließend in umliegende Krankenhäuser brachten. Die Erbacher Straße war während der Unfallaufnahme und bis zur Abschleppung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge gesperrt.

5. Betrunken Unfall verursacht,

Schiersteiner Straße / Wiesenstraße in Eltville am Rhein, OT Martinsthal, Samstag, 27.04.2024, 14:45 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es im Einmündungsbereich der Wiesenstraße zur Schiersteiner Straße in Eltville am Rhein (OT Martinsthal) zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 55-jähriger Mann aus Eltville am Rhein beim Einbiegen mit seinem PKW aus der Wiesenstraße auf die Schiersteiner Straße einen vorfahrtsberechtigten PKW mit Anhänger, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Eltviller Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation in Eltville gebracht. Eine Anzeige gegen ihn wurde gefertigt und sein Führerschein sichergestellt.

