POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Personen haben zwischen Freitag, 07.06.2024 und Montag, 10.06.2024 in der Nähe eines Sportvereinsheims in der Straße "Am Reutwald" in Sersheim mehrere Eimer Wandfarbe entsorgt. Die fünf Eimer wurden in einem Gebüsch am Rande einer Wiese abgestellt. Der Polizeiposten Sachsenheim ermittelt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

