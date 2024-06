Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Elfjähriger schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein elf Jahre alter Junge am Montag (10.06.2024) vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 12.35 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Elfjährige fuhr mit seinem Fahrrad einen Radweg von der Danziger Straße kommend in Richtung Kremser Straße entlang. Im Bereich einer Unterführung geriet er mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 68 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Beide stürzten daraufhin. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrräder entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

