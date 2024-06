POL-LB: _Fenster an Schulgebäude eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Personen machten sich am Samstag (08.06.2024) am Fenster eines Gewerbegebäudes in der Heerstraße in Herrenberg-Gültstein zu schaffen. Es gelang ihnen, das Fenster zu öffnen, in einen Büroraum einzusteigen und dort zwei Laptops in Wert von ca. 2.700 Euro zu entwenden. Die Höhe des am Fenster entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier ...

