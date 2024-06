Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Fahrradfahrer nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 25-jähriger VW-Fahrer war am Montag (10.06.2024) kurz nach 17:00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 27 / Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Geisinger Straße überquerte plötzlich ein noch unbekannter Radfahrer trotz roter Ampel vor dem 25-Jährigen die Stuttgarter Straße. Der 25-Jährige musste stark abbremsen, um nicht mit dem Fahrradfahrer zu kollidieren. Ein hinter dem VW fahrender 24-Jähriger konnte seinen BMW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand an beiden Pkw Sachschaden von jeweils rund 1.500 Euro. Der Fahrradfahrer kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen, sondern setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Mann auf dem Fahrrad machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

