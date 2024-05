POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unklare Gefahrenlage - Innenstadtbereich Singen wegen eines Großeinsatzes derzeit gesperrt

Immendingen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es am Waldrand in der Nähe der Grillhütte "Bumbis" entlang der Straße "An der Steig" zu einem Flächenbrand gekommen. Die Feuerwehr Immendingen und die Polizei mussten gegen 16.30 Uhr ausrücken. Zeugen hatten zunächst einen kleinen Brand festgestellt und die ...

mehr