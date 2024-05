Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr Tuttlingen) Unfallflucht auf der Sulzbachstraße- Hinweise erbeten (15.05.2024)

Aldingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter vermutlich mit einem Roller am Mittwoch im Zeitraum zwischen 19.45 Uhr und 20.00 Uhr auf der Sulzbachstraße. Dieser prallte gegen das Heck eines auf Höhe Hausnummer 36 am rechten Straßenrand geparkten Renault Kangoo. Ohne sich um den am Renault entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei in Spaichingen bittet deshalb Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell