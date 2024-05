Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Flächenbrand am Waldrand zur Grillhütte "Bumbis" - Hinweise erbeten (14.05.2024)

Immendingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es am Waldrand in der Nähe der Grillhütte "Bumbis" entlang der Straße "An der Steig" zu einem Flächenbrand gekommen. Die Feuerwehr Immendingen und die Polizei mussten gegen 16.30 Uhr ausrücken. Zeugen hatten zunächst einen kleinen Brand festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Dieser breitete sich schnell auf eine Fläche von etwa 400 Quadratmeter aus. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell