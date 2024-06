Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14/Herrenberg/Gärtringen: Zeugen und Geschädigte nach riskantem Fahrverhalten eines 45-Jährigen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte eines Verkehrsdelikts, zu dem es am Sonntag (09.06.2024) gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 kam. Ein 45 Jahre alter Opel-Lenker war zwischen Herrenberg und Gärtringen in Richtung der Bundesautobahn 81 unterwegs, als er mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. Immer wieder soll er ruckartig zurück nach rechts gelenkt haben und dabei in den Grünstreifen geraten sein. Ein Zeuge meldete die auffällige Fahrweise der Polizei, woraufhin der 45-Jährige gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Opel-Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten des 45-Jährigen gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

