Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der Dinglinger Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer zwischen mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen an, um die Dinglinger Straße in Richtung Hirschplatz zu befahren. Beim Einfahren kollidierte der 18-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer Mercedes-Fahrerin. Hierbei soll der Fiat ins Schleudern geraten sein und mit zwei weiteren am Straßenrand geparkten Autos zusammengestoßen sein. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. An den vier Autos entstand ein Gesamtsachschaden von 45.000 Euro. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell