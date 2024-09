Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Nach Verfolgungsfahrt gestellt

Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag einem Opelfahrer zum Verhängnis. Der 29-Jährige sollte kurz nach Mitternacht auf der Landstraße zwischen Achern und dem "Maiwaldkreisel" einer behördlichen Nachschau unterzogen werden. Hierbei missachtete er die Anhaltesignale des Streifenwagens und trat aufs Gaspedal. In Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung Freistett. Hierbei kam er mehrfach von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Grundstückszäune und kollidierte letztlich mit einem Verteilerkasten. Im Bereich der Kronenstraße kam das Fahrzeug aufgrund der Beschädigungen zum Stillstand und der Verdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von beinahe zwei Promille ans Licht. Während der Führerschein des 29-Jährigen einbehalten wurde und er nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegensieht, wurde der demolierte Wagen des Mannes von einem Abschleppunternehmen versorgt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder potentiellen Geschädigten, welche durch die riskante Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Hinweise werden an die Rufnummer 07221 680460 erbeten.

