POL-OG: BAB 5, Km 713, Fahrbahn Karlsruhe-Basel, Gem. Lahr - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Lahr (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, in Höhe Kilometer 713, Fahrtrichtung Freiburg, ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Gesamtschaden in Höhe von 70.000 Euro entstand. Ein KleinLkw befuhr die Autobahn in südliche Richtung und blieb aus bislang unbekanntem Grund auf dem rechten Fahrstreifen ohne Absicherung stehen. Nachfolgender KleinLkw fuhr diesem auf und kam etwa 50 Meter nach der Unfallstelle auf dem Standstreifen zum Stehen. Dessen Fahrer konnte sich nicht selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der erste KleinLkw stand weiterhin ungesichert auf dem rechten Fahrstreifen und wurde kurze Zeit später durch einen Lastzug gerammt. Dieser schob den KleinLkw vor sich her und kam etwa 50 Meter später an der Betongleitwand zum Stillstand. Hierbei blockierte der Lastzug beide Fahrstreifen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Süden bis 09.45 Uhr voll gesperrt werden.

/DMH

