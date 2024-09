Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Wer hat Schuld? Zeugen nach Unfall gesucht

Ettenheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Freitagmittag gegen 12:35 Uhr in der Straße "Am Bahndamm", bei dem sich die Beteiligten uneins über den Unfallhergang sind. Der Fahrer des weißen 7,5-Tonners gab dabei an, unmittelbar vor der Einmündung zu einem dortigen Supermarkt gestoppt zu haben und dann von dem schwarzen Audi A4 überholt worden zu sein. Dieser soll den Lkw dann beim Einscheren nach rechts in Richtung Supermarkteinfahrt vorne links touchiert haben. Der Fahrer des Audi gibt seinerseits jedoch an, dass beim Passieren des Lkw dieser Rückwärts fuhr und den gerade überholenden Pkw so traf. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 an die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim.

/rs

