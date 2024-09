Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Psychischer Ausnahmezustand

Achern (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines Jugendlichen führte am Donnerstagnachmittag in Achern zu mehreren Straftaten, einem Polizeieinsatz und der Unterbringung in einer Fachklinik. Gegen 15:50 Uhr soll der 16-Jährige in der Illenauer Straße vor einer dortigen Behörde randalierte haben, auf mehreren parkenden Fahrzeugen herumgesprungen sein, diese beschädigt haben und auch auf die Motorhaube eines fahrenden Autos gesprungen sein. Darüber hinaus soll er auch eine Sachbearbeiterin der Behörde geschlagen haben. Daraufhin eilten mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Weil sich der Jugendliche bei seinen Taten verletzt hatte, wurde auch ein Rettungswagen hinzugerufen. In seiner offenbaren Ungeduld beim Warten auf den Rettungsdienst zeigte sich der 16-Jährige zunehmend aggressiver, was darin mündete, dass er nach einem der Polizeibeamten schlug. Dieser konnte dem Schlag ausweichen und der Tatverdächtige konnte zu Boden gebracht werden. Hierbei leistete er Widerstand, biss einen Polizeibeamten und beleidigte die eingesetzten Ordnungshüter. Nach der Versorgung seiner Verletzungen in einem Krankenhaus, wurde er in eine Fachklinik überstellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten, Widerstandes, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

/rs

