Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Mehrfamilienhaus

Kehl (ots)

Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen entfachte sich in einem Kellerabteil des Hauses in der Lazarus-Mannheimer-Straße ein Feuer, dass jedoch durch alarmierte Einsatzkräfte des Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der Brand möglicherweise durch einen dort abgestellten E-Scooter ausgelöst worden war. Hierzu sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl noch im Gange. Ein Zeuge, der an dem Roller Löschversuche durchgeführt hatte, verletzte sich leicht. Zwei Bewohner klagten über Kopfschmerzen und wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in den Kellerräumlichkeiten von rund 50.000 Euro.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell