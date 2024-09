Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährdung

Offenburg (ots)

Im Rahmen einer Unfallaufnahme regelten Beamte des Polizeirevier Offenburg am Donnerstagabend kurz nach 18:30 Uhr den Verkehr im Kreuzungsbereich Grabenalle / Zährigerstraße. Ein aus Richtung Zähringerbrücke kommender Autofahrer hielt aufgrund eines von einem Polizisten gegebenen Anhaltezeichen an. Ein hinterherfahrender Autofahrer missachtete diese Anweisung, fuhr rechts am vor ihm stehenden Fahrzeug vorbei und missachtete auch weitere Anhaltezeichen der Beamten und fuhr in Richtung Lange Straße davon. Die Ermittlungen zum Fahrzeuglenker dauern an. /ag

