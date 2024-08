Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Raub in Langerfeld - Polizei nimmt einen Mann fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (10.08.2024, gegen 23:00 Uhr) kam es auf der Clausewitzstraße in Langerfeld zu einem Raub mit Schusswaffe auf eine Frau (22). Die Wuppertalerin befand sich auf dem Gehweg der Clausewitzstraße in Höhe des dortigen Sportplatzes. Sodann trat unvermittelt ein Mann auf den Gehweg und soll von der Frau, unter dem Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Aufforderung kam die Geschädigte nach. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in ein Mehrfamilienhaus. Polizeiliche Recherchen ergaben Hinweise auf einen polizeibekannten 20-jährigen Deutschen. In der Folge verschafften sich die eingesetzten Beamten Zugang zur Wohnung und nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Unter einem Kopfkissen fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Dem Beschuldigten droht für den Fall einer Verurteilung wegen schweren Raubes eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell