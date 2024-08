Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Wansbeckstraße - Ursache vermutlich medizinischer Notfall

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagmittag (08.08.2024, gegen 13:15 Uhr) verursachte ein 70-Jähriger einen Verkehrsunfall mit vier Pkw, bei dem er und ein 82-Jähriger Verletzungen erlitten. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Subaru auf der Wansbeckstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz, als er nach bisherigen Erkenntnissen wegen eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte er den Ford eines 46-Jährigen und den Golf einer 30-Jährigen, die an einer roten Ampel auf der Wansbeckstraße in Höhe der Nordstraße standen. Anschließend prallte der Mann mit seinem Subaru gegen eine Straßenlaterne und stieß mit dem Audi eines 82-Jährigen, der ebenfalls an der roten Ampel wartete, zusammen. Der Subaru kam in der Kreuzungsmitte zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie der Audi-Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Der Subaru sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (an)

