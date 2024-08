Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei vollstreckt Haftbefehle gegen zwei Männer

Wuppertal (ots)

Am Freitag (09.08.2024) konnte die Polizei in Elberfeld Haftbefehle gegen zwei syrische Staatsangehörige (24 und 27) vollstrecken. Beiden wird vorgeworfen, in jeweils sechs Fällen gewerbsmäßigen Diebstahl begangen zu haben, wobei die Beschuldigten teilweise gemeinschaftlich gehandelt haben sollen. Dem Zugriff waren intensive Ermittlungen vorausgegangen, die unter Federführung des für die Wuppertaler Innenstadt tätigen "Staatsanwalts vor Ort" durchgeführt wurden. Hierdurch konnte der dringende Tatverdacht begründet werden, dass die beiden Beschuldigten im Zeitraum vom 15.05.2024 bis 22.06.2024 in der Elberfelder Innenstadt. Diebstahlstaten begangen haben dürften So sollen die Beschuldigten u.a. Parfümflaschen und Kosmetika aus Drogerien entwendet haben, indem sie die Ware in mitgeführte Taschen verstauten und die Verkaufsläden ohne zu bezahlen wieder verließen. Zudem sollen die Tatverdächtigen am 14.06.2024 die Fensterscheibe an der Beifahrertür eines Mercedes AMG eingeschlagen und aus diesem Elektronikartikel und einen Rucksack entwendet haben. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf mehrere 1.000 Euro. Am 31.07.2024 waren die Ermittlungen soweit fortgeschritten, dass durch die Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen die Beschuldigten beantragt werden konnte, den der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wuppertal anschließend erließ. Unmittelbar danach begannen die Fahndungsmaßnahmen. Am 09.08.2024 entdeckten Polizeibeamte die beiden Männer in der Elberfelder Innenstadt und nahmen sie fest. Die Haftbefehle wurden anschließend durch das Gericht verkündet und in Vollzug gesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten Haftstrafen zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

