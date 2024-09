POL-OG: Iffezheim - Reifenplatzer: Schutzplanke touchiert

Offenburg (ots) - Ein bislang Unbekannter soll am Sonntagnachmittag einen 29-Jährigen ausgeraubt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Opfer kurz vor 17 Uhr in der Straße "Im Pfählerpark" auf Höhe eines Bistros am Bahnhof von einem Mann offenbar in türkischer Sprache um eine Zigarette gebeten worden sein. Im Anschluss soll er von dem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden sein. Anschließend habe der ...

mehr