POL-OG: Achern - Draht zwischen Obstbäumen, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es in der Goethestraße zu einem versuchten Einbruch in ein Anwesen. Ein bislang unbekannter Einbrecher soll offenbar erfolglos versucht haben, sich durch Einschlagen einer Balkontüre Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer: 07821 ...

