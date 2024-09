Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Ingewahrsamnahme

Oberkirch (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde ein aggressiver und alkoholisierter Mann in der Renchener Straße gemeldet, der Passanten belästigen soll. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein amtsbekannter 57-Jähriger angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis für den Bereich Renchener Straße erteilt, dem er zunächst nachkam. Etwa zwei Stunden später kam der aggressive Mann trotz Platzverweis zurück, weshalb er schließlich zur Beseitigung der Störungen in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei beleidigte und bespuckte er die Polizisten bevor er in eine Gewahrsamseinrichtung verbracht wurde.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell