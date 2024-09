Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Tragischer Arbeitsunfall

Nordrach (ots)

Ein Firmenmitarbeiter ist am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in der Straße "Lindach" beim Umsetzen von Holzstapel ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann hierbei mit einem Stapler etwa zwei Meter tief in einen angrenzenden Bachlauf gestürzt und von seinem fahrenden Arbeitsgerät begraben worden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte gegen 16:15 Uhr nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Die genauen Umstände des tragischen Unfalls und wie lange der Verstorbenen bereits im Bachlauf gelegen hat, sind Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Einsatzkräfte der Feuerwehren Nordrach und Zell am Harmersbach unterstützten die Maßnahmen am Unglücksort.

/wo

