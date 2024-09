Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bedrohung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Rastatt (ots)

Über Notruf meldete sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein Mann bei der Polizei und gab an, dass eine 50-jährige Frau und ihre Tochter in ihrer Wohnung von ihrem Vermieter und weiteren Männern bedroht werde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren zu dem angegebenen Wohnobjekt und konnten den 34-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Weitere Personen waren beim Eintreffen der Polizei nicht in der Wohnung. Die Wohnungseingangstüre war aus den Türangeln gerissen und lag im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Die Küche war verwüstet. Bei der Festnahme hatte der 34-Jährige einen Vorschlaghammer bei sich. Der genaue Tathergang und die Ursache der Bedrohung und der Sachbeschädigung sind unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

