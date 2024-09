Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme

Kehl (ots)

Über den gesamten Dienstagnachmittag wurde ein alkoholisierter und aggressiver Mann mehrfach in Kehl gemeldet, was schließlich zu seiner Ingewahrsamnahme führte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife in der Iringheimer Straße, konnte der 57-Jährige angetroffen werden, der zuvor Passanten belöästigt haben soll. Hier wurde er, da kooperativ und zugänglich, zunächst durch die Beamten von der Örtlichkeit verwiesen. Später wurde dem Mann nach einem weiteren Einsatz in der Schwimmbadstraße die Ingewahrsamnahme angedroht. Gegen 19 Uhr fuhren die Polizeibeamten erneut zu dem Störenfried, der laut Schilderung von Passanten in der Fußgängerzone mit einem Messer unterwegs sein soll. Der 57-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv und nicht kooperativ. Das Messer lies der Mann nach deutlicher Aufforderungen fallen und konnte in Handschließen gelegt werden. Weil nach Beendigung aller Maßnahmen weiterhin mit Störungen des Delinquenten zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell