Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 44 - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 17:20 Uhr geriet ein 81-jähriger Unfallverursacher auf der B 44, im Bereich der Karl-Imhoff-Straße, aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß er mit einer entgegenkommenden Mercedes-Benz C-Klasse des 35-jährigen Geschädigten frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Beide Beteiligte wurden zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Unfallaufnahme bedingte Verkehrssperrungen in Fahrtrichtung Mannheim wurden um 19:53 Uhr aufgehoben. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Weshalb der 81-jährige in den Gegenverkehr geriet ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

