POL-OG: Ottenhöfen, L87 - Verkehrsunfall durch Überholmanöver

Biberach (ots) - Am Dienstagmorgen fuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der L94/B415 von Biberach kommend in Richtung Lahr. Als er gegen 9:25 Uhr an der Einmündung zur Auffahrt B33 nach links in Richtung Villingen-Schwenningen abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Porsche-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der VW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik. ...

