Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer, Hinweise erbeten

Zell am Harmersbach (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 9 Uhr auf der K5356 von Stöcken kommend in Richtung Biberach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll der Motorradfahrer beim Überholvorgang eines weißen Fiat Ducato von dem noch unbekannten Fahrer touchiert worden sein, als er sich auf gleicher Höhe befand. Ohne Betätigung des Blinkers soll der Fahrer des Fiat ausgeschert sein, um ein davor fahrendes Auto zu überholen wobei es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer kam. Der 62-jährige Zweiradfahrer kam in Folge nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa dreißig Meter über eine Böschung und prallte gegen einen dortigen Baum. Nach Erstversorgung wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Unfallverursacher soll zunächst an den rechten Fahrbahnrad gefahren sein und sich im Anschluss aber von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den schwer verletzten Mann und den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro zu kümmern. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Fiat-Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Die Beamten des Polizeiposten Zell am Harmersbach bitten Hinweisgeber, insbesondere den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 zu melden.

