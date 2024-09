Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Ladendiebstahl erwischt

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es in einem Modehaus in der Hauptstraße zu einem versuchten Ladendiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Mann gegen 14:50 Uhr Kleidungsstücke im Wert von über hundert Euro entnommen haben und versuchte damit eilig das Geschäft zu verlassen. Als Mitarbeiter des Kaufhauses ihm den Weg versperrten, übergab er schließlich die Kleidung und flüchtete. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten den Langfinger im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell