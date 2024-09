Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletztem Motorradfahrer kam es am Dienstagmorgen um 9 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Stöcken und Biberach. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte an einer geeigneten Stelle einen vor ihm fahrenden weißen Fiat Ducato überholen. Als das Motorrad auf gleicher Höhe des Transporters war scherte dieser, vermutlich ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers, ebenfalls aus, um ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er offensichtlich den neben ihm fahrenden Kradfahrer und touchierte diesen. Das Motorrad kam nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte über 30 Meter über die dortige Böschung und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer des Transporters soll den Unfall offensichtlich bemerkt haben und hielt am rechten Fahrbahnrand an. In der Folge entfernte sich der Fahrer aber unerlaubt vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen und sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Der verletzte Kradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07835 / 54749 -0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell