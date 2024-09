Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Rauschgifthandel im Internet

Appenweier (ots)

Seit dem Frühjahr 2024 führt die Kriminalpolizei Offenburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen aus Appenweier der im Verdacht steht, mit Kokain, Haschisch und Marihuana über das Internet Handel zu treiben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg erwirkte daraufhin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die am Morgen des 04.09.2024 in Appenweier, Kappelrodeck und Sasbach vollstreckt wurden. Die Durchsuchungsmaßnahmen führten unter anderem zum Auffinden von etwa drei Kilogramm Haschisch, fast zwei Kilogramm Marihuana, einer kleineren Menge Kokain, verschreibungspflichtigen Medikamenten und umfangreichem Verpackungs- und Versandmaterial. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des "unerlaubten Handel Treibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge". /vo

