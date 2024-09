Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5, Achern - Auffahrunfall

Achern (ots)

Auf der Autobahn A5 kam es am Montagmittag zwischen den Autobahnausfahrten Achern und Appenweier, in südliche Richtung, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin fuhr aus vermutlich Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden Lastwagen auf. Nach dem Zusammenstoß verlor die Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit der dortigen Betonschutzleinwand. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. /vo

