POL-OG: Gengenbach - Trunkenheitsfahrt mit hohem Sachschaden

Gengenbach (ots)

Ein Totalschaden an einem BMW verursachte eine Autofahrt in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße 33, bei der Ausfahrt Gengenbach-Nord. Der 47-jährige Fahrer fuhr von Gengenbach-Mitte in Richtung Norden, als er alleinbeteiligt mit dem Ausfahrtschild "Gengenbach-Nord" kollidierte. Bei der Weiterfahrt befuhr er den Grünstreifen, beschädigte einen Leitpfosten, ein Verkehrszeichen, mehrere Bäume und Gebüsche sowie die Schutzleitplanke. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Sachschaden am Pkw liegt bei etwa 20.000 Euro. Der entstandene Fremdschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. /vo

