LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots) - Am zurückliegenden Freitag kam es in Rudolstadt in der Jenaischen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine Frau stellte ihren Audi mit Berliner-Kreiskennung am Freitagvormittag zwischen 09:50 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Ärztehauses ab. In dem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Audi und beschädigte ihn am ...

