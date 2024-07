POL Schwaben Nord: Rollerdiebstahl

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Dienstag (23.07.2024) entwendeten eine 33-jährige und eine 35-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bergiusstraße. Gegen 09.50 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts, wie die beiden Frauen mehrere Waren in ihre mitgebrachten Taschen steckten. Anschließend verließen sie den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ...

