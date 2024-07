POL-PPMZ: Whiskey und Konserven im Mainzer Hauptbahnhof gestohlen

Mainz-Altstadt (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Holzstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde eine 70-jährige Frau aus Mainz verletzt. Die 70-Jährige überquerte gegen 21:20 Uhr die Holzstraße in Höhe der Hausnummer 18, als unvermittelt und nach Angaben der Frau ungebremst ein Radfahrer mit ihr kollidierte. Die ...

