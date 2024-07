Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Bankraub in Gensingen (LK Mainz - Bingen)

Mainz (ots)

Nach dem Bankraub am 1. Juli 2024 in Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeitsfahndung einschließlich der Veröffentlichung von Fotos des Tatverdächtigen bei der Tatausführung an. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll ca. 50-65 Jahre alt sein. Zur Tatzeit war er mit einem dunkelblauen Pullover und einer Jeans bekleidet. Er trug dazu eine dunkle Kord-Mütze in Form einer Basecap sowie schwarze Handschuhe. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach bittet Personen, die am 01.07.2024 im Zeitraum 07:00 bis 08:15 Uhr oder auch in den Tagen zuvor Beobachtungen rund um die Bank getätigt haben oder Angaben zum Täter machen können, sich mit der Polizei in Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

Tel.: 0671-88110

Mail.: KIBadKreuznach.K43.Eigentum@polizei.rlp.de

Die Bilder finden Sie auf der Fahndungswebseite der Polizei Rheinland-Pfalz:

https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/fahndung-nach-zwei-bewaffneten-bankueberfaellen-auf-volksbank-alzey-worms-1

Wir berichteten:

Bei einem Bankraub in Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen hat am Montagmorgen ein Bankräuber Bargeld erbeutet. Der ca. 50 bis 65 Jahre alte Mann lauerte offensichtlich bereits vor den offiziellen Öffnungszeiten den in der Bank beschäftigten Personen auf und zwang diese gegen 8 Uhr unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Öffnung des Tresors. Nach der Öffnung des Tresors nahm der unbekannte Täter das dort gelagerte Bargeld an sich, packte es in eine mitgebrachte Einkaufstasche und flüchtete vom Tatort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnte der Täter bislang nicht ergriffen werden. Das Kommissariat K 43 der Kriminalpolizei Bad Kreuznach, zuständig für Vermögens- und Eigentumsdelikte, hat die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz übernommen. Die Höhe der entwendeten Geldbeute sowie die Gesamtumstände der Tat sind Gegenstand dieser Ermittlungen.

Link zur ersten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5813929

