Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Täter nach Diebstahl aus Krankenhaus festgenommen

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend (04.07.2024), wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr durch einen Zeugen gemeldet, dass der Rucksack seiner Mutter, aus ihrem Patientenzimmer in einem Mainzer Krankenhaus, gestohlen worden ist. Durch ihn konnte das im Rucksack befindliche Handy geortet und der aktuelle Standort der Polizei weitergegeben werden.

Die sich verändernden Standortdaten ließen klar erkennen, dass sich das Handy in einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Lerchenberg befinden musste. Eingesetzte Streifenwagen konnten dann die Straßenbahn kurz vor Lerchenberg erreichen und anhalten. Bei der Nachschau in der Straßenbahn fiel ein stark alkoholisierter, 33-jähriger Mann mit mehreren Verbänden am Arm und Rezeptoren eines medizinischen Geräts am Oberkörper auf, welcher den beschriebenen Rucksack mit sich führte. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde auch das entwendete und geortete Handy aufgefunden.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zu den Gesamtumständen aufgenommen. Ob der Mann für frühere Diebstähle in Frage kommt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Bei einem Atemalkoholtest erreicht er ein Ergebnis von 3,3 Promille. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell