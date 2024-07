Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin, Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Holzstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde eine 70-jährige Frau aus Mainz verletzt.

Die 70-Jährige überquerte gegen 21:20 Uhr die Holzstraße in Höhe der Hausnummer 18, als unvermittelt und nach Angaben der Frau ungebremst ein Radfahrer mit ihr kollidierte.

Die Mainzerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt Verletzungen im Hüftbereich. Der Radfahrer blieb lediglich kurz stehen und entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne einen Austausch von Personalien zu gewährleisten.

Eine Beschreibung des unfallbeteiligten Radfahrers liegt derzeit nicht vor. Die 70-jährige Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell