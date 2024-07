POL-PPMZ: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ingelheim und Heidesheim

Mainz (ots) - Bei einem Bankraub in Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen hat am Montagmorgen ein Bankräuber Bargeld erbeutet. Der ca. 50 bis 65 Jahre alte Mann lauerte offensichtlich bereits vor den offiziellen Öffnungszeiten den in der Bank beschäftigten Personen auf und zwang diese gegen 8 Uhr unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Öffnung des Tresors. Nach der Öffnung des Tresors nahm der unbekannte Täter das dort ...

