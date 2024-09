Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beteiligte an Verkehrsunfall gesucht

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 07:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem weißen Opel Corsa die Bundesstraße 281 von der Anschlussstelle Triptis kommend in Fahrtrichtung Neustadt an der Orla. Nach seinen Angaben kam er aus unerklärlichen Gründen mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Dabei wurde das Vorderrad des Fahrzeugs beschädigt, sodass es nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Auch die eingesetzten Polizeibeamten konnten sich den Grund des Verkehrsunfalls nicht so recht erklären.

Licht ins Dunkle brachte eine Zeugin, welche sich später bei der Polizei in Schleiz meldete. Sie fuhr hinter dem Opel Corsa und gab an, dass davor noch ein Lkw fuhr. Diesen Lkw wollte der Unfallverursacher, trotz doppelter Sperrlinie und doppelspuriger Gegenfahrbahn, überholen. Als er neben dem Lkw war, kam plötzlich Gegenverkehr und er musste nach links in die Böschung ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anhand dieser Angaben wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei in Schleiz sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug im Gegenverkehr oder zum Lkw geben können. Diese mögen sich bitte unter 03663/4310 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell