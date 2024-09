LPI-SLF: PKW stürzt Abhang hinunter und überschlägt sich

Sonneberg/ Föritztal (ots) - Am Samstagabend wurden in Sonneberg und Föritztal jeweils Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein 28-Jähriger fuhr kurz vor 21 Uhr die Köppelsdorfer Straße in Sonneberg entlang und wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Kurze Zeit später wurde in der Jagdshofer Straße in Föritztal ein 17-jähriger, ...

mehr