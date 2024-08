LPI-GTH: Schwer verletzt

Eisenach (ots) - In der Zeit vom 07.08., 14.00 Uhr bis 12.08., 07.00 Uhr wurde eine dreifach verglaste Fensterscheibe eines Kirchengebäudes in der Straße 'Am Roeseschen Hölzchen" beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 0207303/2024 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

