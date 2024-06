POL-PDLU: Speyer- Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Schifferstadt (ots) - Am Montag, den 17.06.2024, gegen 18:10 Uhr, kam es in Schifferstadt in der Salierstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund der Suche nach einer vermissten weiblichen Person, welche ihren Suizid angekündigt hatte. Die Person konnte in der Salierstraße durch die Polizeikräfte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Infolgedessen kam es durch die Person zur Widerstandshandlung gegenüber den ...

mehr