Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Weinreben

Otterstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an Weinreben der Ortsgemeinde Otterstadt verübt. Nahezu alle der insgesamt 1000 Rebstöcke wurden durchschnitten. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurden die Reben zum 1000-jährigen Bestehen der Gemeinde vor acht Jahren angepflanzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich. Der Wingert befindet sich in nordwestlicher Ortsrandlage von Otterstadt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Wingert gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion in Speyer in Verbindung setzen.

