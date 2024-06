Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtender Täter wirft Beute weg

Speyer (ots)

Am Samstag mittag gegen 16:45 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Postgalerie zu einem Diebstahl. Der männliche Täter löste beim Verlassen des Geschäftes den Alarm aus und flüchtete anschließend. Dabei warf er Teile der Beute weg. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca 25-30 Jahre alt, 170cm groß, korpulent, bekleidet mit weißen T-Shirt und dunkler Basecap mit der Aufschrift "Jordan". Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 120 Euro

