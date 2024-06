POL-PDLU: betrunkener E-Scooter Fahrer in der Elisabethstraße

Ludwigshafen/Mutterstadt (ots) - Am Freitag, den 14.06.2024 kam es im Zeitraum 12:00 Uhr - 12:20 Uhr zu einem Vorfall im Linienbus Nr. 581 vom Bgm-Krafft-Platz in Ludwigshafen bis zur Haltestelle Mutterstadt Süd, bei der eine 13-jährige Jugendliche von einem circa 30-jähren Mann, der an der Haltestelle Marienkrankenhaus in Ludwigshafen zugestiegen war, angesprochen und im Verlauf auch an Oberschenkel und Gesäß ...

