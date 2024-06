Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendliche im Bus belästigt

Ludwigshafen/Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 14.06.2024 kam es im Zeitraum 12:00 Uhr - 12:20 Uhr zu einem Vorfall im Linienbus Nr. 581 vom Bgm-Krafft-Platz in Ludwigshafen bis zur Haltestelle Mutterstadt Süd, bei der eine 13-jährige Jugendliche von einem circa 30-jähren Mann, der an der Haltestelle Marienkrankenhaus in Ludwigshafen zugestiegen war, angesprochen und im Verlauf auch an Oberschenkel und Gesäß berührt wurde.

Aufgrund der aufdringlichen Art stieg die Jugendliche an der Haltestelle Mutterstadt Süd aus. Als sie bemerkte, dass der Mann ebenfalls ausstieg, rannte die Jugendliche weh.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben und gab gegenüber der Jugendlichen selbst an aus Südafrika zu stammen:

- Ca. 30 Jahre,

- dünne Statur,

- sehr kurze Haare,

- hervorstehende Augen,

- leichter Schnurbart,

- Zahnlücke oben in der Mitte,

- karierte Hose und

- beigefarbener Mantel.

Die Ermittlungen der Polizei Schifferstadt dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell